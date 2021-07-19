В Совфеде предложили ввести дополнительные выходные для привившихся от COVID-19
Сделавшим прививку от коронавируса необходимо предоставить два выходных дня – в день вакцинации и на следующий. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, передает РИА Новости.
По ее словам, есть необходимость мотивировать пройти вакцинацию молодое трудоспособное население, которое в последнее время все чаще заболевает.
Кусайко отметила, что в случае недомогания после вакцинации пациенту следует остаться дома.
Вакцинация подростков на этапе клинических исследований будет проходить только на добровольной основе, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru