В Совфеде предложили увольнять учителей за разжигание розни

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета предложила Госдуме принять законопроект, по которому учителей можно будет увольнять, если те будут использовать свою работу для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции.

Врачи и учителя станут зарабатывать больше

Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комиссии Андрей Климов. Он уточнил, что речь идет о законопроекте, регулирующем участие образовательных организаций в международном сотрудничестве.

Ранее залуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров рассказал в беседе с Ura.ru о том, что в срыве дистанционного обучения виноваты региональные власти, которые вовремя не обеспечили школьников планшетами и интернетом для занятий.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Конституция РФЗаконопроектШкола
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