В Совфеде предложили увольнять учителей за разжигание розни

Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комиссии Андрей Климов. Он уточнил, что речь идет о законопроекте, регулирующем участие образовательных организаций в международном сотрудничестве.

Ранее залуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров рассказал в беседе с Ura.ru о том, что в срыве дистанционного обучения виноваты региональные власти, которые вовремя не обеспечили школьников планшетами и интернетом для занятий.

