В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы к несанкционированным акциям

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявила о необходимости законодательно предусмотреть возможность блокировать соцсети за призывы к участию в несанкционированных акциях. Соответствующий документ журналистам представил председатель комиссии Алексей Пушков.

Отмечается, что комиссия также считает необходимым закрепить законом наказания за подобные нарушения, от штрафов до временной или постоянной блокировки интернет-ресурсов.

В заявлении уточняется, что популярные соцсети «стали источником распространения призывов к массовым беспорядкам», «информации, направленной на склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий», а также «недостоверной общественно значимой информации».

Кроме того, в комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ потребовали от интернет-платформ принять меры для отслеживания и предотвращения распространения контента с поддержкой или пропагандой несанкционированных митингов.

В своём заявлении комиссия также осуждает деятельность соцсетей, допускающих размещение информации и призывов к участию в несогласованных акциях протеста, и требует признать такую практику недопустимой.

