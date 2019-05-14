В Совфеде подготовили законопроект о «цифровом профиле» россиян
Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» и собирается в ближайшие дни внести его в Госдуму, пишет РБК.
Отмечается, что Турчак также является секретарем генсовета «Единой России» и возглавляет Совет по развитию цифровой экономике при верхней палате российского парламента.
Инициатива о «цифровом профиле» предполагает сбор различных сведений о гражданах, а также вводит понятие электронного удостоверения личности.
Автор законопроекта пояснил, что законопроект нацелен на создание условий для достижения целей нацпроекта «Цифровая экономика».
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть суммы, которая была выделена на исполнение законопроекта о суверенном интернете в России. По его словам, деньги пойдут на создание документооборота и системы отчётности, которые помогут избежать вопросов прокуратуры.
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