В Совфеде подготовили законопроект о «цифровом профиле» россиян

Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» и собирается в ближайшие дни внести его в Госдуму, пишет РБК.

Отмечается, что Турчак также является секретарем генсовета «Единой России» и возглавляет Совет по развитию цифровой экономике при верхней палате российского парламента.

Инициатива о «цифровом профиле» предполагает сбор различных сведений о гражданах, а также вводит понятие электронного удостоверения личности.

Автор законопроекта пояснил, что законопроект нацелен на создание условий для достижения целей нацпроекта «Цифровая экономика».