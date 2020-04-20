В Совфеде возмущены Минздравом Кубани за предложение врачам шить бахилы

Член Совета Федерации Александр Пушков дал жёсткую отповедь заместителю министра здравоохранения Краснодарского края Валентине Игнатенко, которая предложила врачам самим шить бахилы в условиях их дефицита из-за пандемии коронавируса.

«Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача — обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше», — написал сенатор в соцсетях.

В ходе онлайн-совещания с медиками Игнатенко заявила, что изготовить бахилы совсем не трудно — «две тряпочки сшить». Она даже огласила инструкцию, как это надо сделать.

После негативной реакции общественности на подобного рода рассуждения власти Краснодарского края отказались от комментариев. Как отмечает РИА ФАН, агентство попыталось дозвониться как самой Игнатенко, так и ее непосредственному начальнику — региональному министру здравоохранения Евгению Филиппову. Однако адресаты оказались недоступны.



