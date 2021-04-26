В Совфеде оценили предложение продлить отпуск отдыхающим в России

Идея увеличить срок отпуска отдыхающим в России до закона вряд ли дойдет, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Как отметил политик, для работодателей эта инициатива означает дополнительные расходы. Рязанский уверен, что сейчас они на это не пойдут.

Число рейсов из России на курорты Египта станет известно во второй половине мая

Российские курорты не нуждаются в дополнительной загрузке отдыхающими. «В летний период она и так загружена достаточно», — отметил Рязанский. В остальное время курортную отрасль поддерживает программа кэшбэка.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней для граждан, которые отдыхают на курортах России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Общественная ПалатаСовфедРоссияКурорты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры