В Совфеде оценили предложение продлить отпуск отдыхающим в России
Идея увеличить срок отпуска отдыхающим в России до закона вряд ли дойдет, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Как отметил политик, для работодателей эта инициатива означает дополнительные расходы. Рязанский уверен, что сейчас они на это не пойдут.
Российские курорты не нуждаются в дополнительной загрузке отдыхающими. «В летний период она и так загружена достаточно», — отметил Рязанский. В остальное время курортную отрасль поддерживает программа кэшбэка.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней для граждан, которые отдыхают на курортах России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 780 / сут.
Умерли
108 тыс.+332 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 540 / сут.
- Глава УМВД по Омску подозревается в крупной взятке
- В офисе Зеленского посчитали некорректным приглашать Путина в Киев
- В Совфеде оценили предложение продлить отпуск отдыхающим в России
- Власти начали правовую подготовку к ограничению экспорта бензина
- В отношении Паля возбудили уголовное дело
- В ОП предложили увеличить отпуск для отдыхающих внутри страны граждан
- НЛМК продаст крупного производителя арматуры
- Работодатели высказались о продлении майских праздников
- Девять человек пострадали в ДТП в Ульяновске
- СМИ: Израиль закрыл рыболовную зону у Газы в ответ на ракетную атаку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru