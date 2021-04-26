В Совфеде оценили предложение продлить отпуск отдыхающим в России

Российские курорты не нуждаются в дополнительной загрузке отдыхающими. «В летний период она и так загружена достаточно», — отметил Рязанский. В остальное время курортную отрасль поддерживает программа кэшбэка.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней для граждан, которые отдыхают на курортах России.