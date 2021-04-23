Число рейсов из России на курорты Египта станет известно во второй половине мая

«Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что рабочая группа «пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города — Хургаду и Шарм-эш-Шейх». При этом компетентные ведомства оценили возможность открытия дополнительного авиасообщения между РФ и Египтом с точки зрения безопасности полетов и эпидемиологической обстановки.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах Ас-Сиси договорились полностью возобновить авиасообщение между аэропортами двух государств, в том числе аэропортами курортных Хургады и Шарм-эш-Шейха, напоминает «Свободная пресса».

