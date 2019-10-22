Футуролог рассказал как трансформируется профессиональная сфера в связи с роботизацией
Футуролог Александр Кононов в эфире НСН отметил, что Россия справится с переподготовкой граждан для новой промышленной революции.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в связи с роботизацией труда всему миру необходимо готовится к серьезной переквалификации. Об этом он сказал на форуме «Открытые инновации – 2019», пишет RT.
Он отметил, что уже сейчас работает около 2,5 млн роботов в основном в тех странах, которые «сделали для себя выбор и, которые к этому технологически и финансово готовы». Медведев пояснил, что в подобных государствах все же уровень занятости населения остается на достаточно высоком уровне, но, тем не менее, призвал к подготовке для переквалификации людей.
Футуролог Александр Кононов в эфире НСН рассказал, как он видит шаги правительства России в сложившейся ситуации.
«Мы живем в динамичном мире, и необходимо быть готовым постоянно повышать свою квалификацию или полностью переквалифицироваться. Соответственно и государство должно к этому готовиться. Если государство будет уделять этому внимание заблаговременно, а мы это видим в заявлении нашего премьер-министра, то смогут справиться с возникающими проблемами. В частности, должны получить дальнейшее развитие те институты переподготовки, которые созданы при службах занятости. Нужны серьезные государственные программы», - сказал футуролог.
Также собеседник НСН отметил, что люди полностью перейдут с ручного труда на умственный, в связи с чем необходимо активнее развивать образовательную систему.
«В глобальной перспективе тяжелый ручной труд будет заменяться роботизированным, а на человека все больше будут ложиться вопросы по решению проблем, вызовов, которые возникают перед обществом. А они требуют серьезной образовательной подготовки. То есть должна расширяться сфера научных исследований, особенно в медицине. Ведь на данный момент количество проблем и неизлечимых заболеваний, которые мы имеем в медицине огромно. Это самая очевидная сфера, а таких сфер с нерешенными проблемами огромное множество», - уточнил Кононов.
При этом, он считает, что часть людей перейдет в профессии, которые сейчас являются не востребованными среди россиян.
«Люди, которые сейчас работают в сферах, где ожидается роботизация – торговля, транспорт – будут переподготовлены для перехода в другие специфические области. Например, по уходу за возрастным контингентом, больными. Сейчас эти профессии являются не очень престижными, так как там низкая оплата. Но, если перевести на принцип справедливой компенсации, то эти места станут более престижными. Также это касается и сфера дополнительного обеспечения безопасности, ее контроля, несмотря на увеличение камер и так далее», - рассказал футуролог.
Среди новых профессиональных сфер Кононов назвал освоение космоса, производство и обслуживание робототехники.
«В скором времени появится отдельная отрасль производства и обслуживания робототехники и отрасль связанная с освоением космоса и космической экспансией. Поскольку там летают несметные богатства - квадриллионы долларов в этих астероидах, которые если начать обрабатывать то окупятся сполна», - пояснил он.
Ранее в эфире НСН футуролог рассказал, что через 20 лет водителей и продавцов сметут роботы.
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