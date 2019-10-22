Футуролог рассказал как трансформируется профессиональная сфера в связи с роботизацией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в связи с роботизацией труда всему миру необходимо готовится к серьезной переквалификации. Об этом он сказал на форуме «Открытые инновации – 2019», пишет RT.

Он отметил, что уже сейчас работает около 2,5 млн роботов в основном в тех странах, которые «сделали для себя выбор и, которые к этому технологически и финансово готовы». Медведев пояснил, что в подобных государствах все же уровень занятости населения остается на достаточно высоком уровне, но, тем не менее, призвал к подготовке для переквалификации людей.

Футуролог Александр Кононов в эфире НСН рассказал, как он видит шаги правительства России в сложившейся ситуации.

«Мы живем в динамичном мире, и необходимо быть готовым постоянно повышать свою квалификацию или полностью переквалифицироваться. Соответственно и государство должно к этому готовиться. Если государство будет уделять этому внимание заблаговременно, а мы это видим в заявлении нашего премьер-министра, то смогут справиться с возникающими проблемами. В частности, должны получить дальнейшее развитие те институты переподготовки, которые созданы при службах занятости. Нужны серьезные государственные программы», - сказал футуролог.

Также собеседник НСН отметил, что люди полностью перейдут с ручного труда на умственный, в связи с чем необходимо активнее развивать образовательную систему.