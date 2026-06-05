ЦБ РФ: Крупные российские банки готовы к массовому запуску цифрового рубля
Все 12 системно значимых крупных российских банков готовы к массовому запуску цифрового рубля. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина.
В кулуарах ПМЭФ-2026 она указала, что есть ещё девять банков, которые являются значимыми и «тоже успевают» к 1 сентября.
«Буквально несколько банков, максимум один-два, могут не до конца завершить эти мероприятия», - отметила Бакина, добавив, что этим организациям дадут время завершить все мероприятия до конца 2026 года.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что граждане смогут получать зарплату в цифровом рубле добровольно, а для компаний, оборот которых превышает 120 млн рублей, участие станет обязательным.
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