ЦБ РФ: Крупные российские банки готовы к массовому запуску цифрового рубля

В кулуарах ПМЭФ-2026 она указала, что есть ещё девять банков, которые являются значимыми и «тоже успевают» к 1 сентября.

«Буквально несколько банков, максимум один-два, могут не до конца завершить эти мероприятия», - отметила Бакина, добавив, что этим организациям дадут время завершить все мероприятия до конца 2026 года.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что граждане смогут получать зарплату в цифровом рубле добровольно, а для компаний, оборот которых превышает 120 млн рублей, участие станет обязательным.

