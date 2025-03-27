В Совфеде одобрили новые правила сдачи ОГЭ в Москве и Санкт-Петербурге

Совет Федерации одобрил закон о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в 2025 году в том случае, если ученик не будет продолжать учебу в 10 классе. Эксперимент будет действовать в Санкт-Петербурге и Москве, сообщило РИА Новости.

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Если закон будет подписан президентом России, к эксперименту присоединится и Липецкая область.

Нововведения будут действовать до конца текущего года.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе отменили ОГЭ для девятиклассников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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