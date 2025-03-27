В Совфеде одобрили новые правила сдачи ОГЭ в Москве и Санкт-Петербурге
27 марта 202516:24
Совет Федерации одобрил закон о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в 2025 году в том случае, если ученик не будет продолжать учебу в 10 классе. Эксперимент будет действовать в Санкт-Петербурге и Москве, сообщило РИА Новости.
Если закон будет подписан президентом России, к эксперименту присоединится и Липецкая область.
Нововведения будут действовать до конца текущего года.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе отменили ОГЭ для девятиклассников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru