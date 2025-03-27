В Совфеде одобрили новые правила сдачи ОГЭ в Москве и Санкт-Петербурге

Совет Федерации одобрил закон о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в 2025 году в том случае, если ученик не будет продолжать учебу в 10 классе. Эксперимент будет действовать в Санкт-Петербурге и Москве, сообщило РИА Новости.