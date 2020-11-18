В Совфеде объяснили, зачем менять условия выплаты накопительной пенсии
Минтруд предложил поменять принцип единовременной выплаты накопительной части пенсии. Так, выплаты планируется начислять, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% МРОТ. Первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский объяснил, как это будет работать на практике.
Он напомнил, что накопительная часть делится еще на три. Первая - это долгосрочные выплаты накоплений, если их накопилось достаточно много. В таком случае пенсионеры будут получать добавку к ежемесячной страховой пенсии.
Вторая часть имеет кратность по выплате в течение определенного количества лет. Для того, чтобы выплаты начислялись, схему нужно согласовать с Пенсионным фондом.
«И третья часть – это небольшие накопления, и их выдают сразу. Это касается накоплений, которые при ежемесячной выплате составляют меньше 5% от пенсии. Так вот, речь идёт о том, чтобы резко увеличить сумму этих разовых выплат», – сказал сенатор в эфире «Радио 1».
Он напомнил, что пока конкретных сумм и расчетов представлено не было.
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