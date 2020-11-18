В Совфеде объяснили, зачем менять условия выплаты накопительной пенсии

Минтруд предложил поменять принцип единовременной выплаты накопительной части пенсии. Так, выплаты планируется начислять, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% МРОТ. Первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский объяснил, как это будет работать на практике.

«Люди не простят». Миронов потребовал снизить пенсионный возраст

Он напомнил, что накопительная часть делится еще на три. Первая - это долгосрочные выплаты накоплений, если их накопилось достаточно много. В таком случае пенсионеры будут получать добавку к ежемесячной страховой пенсии.

Вторая часть имеет кратность по выплате в течение определенного количества лет. Для того, чтобы выплаты начислялись, схему нужно согласовать с Пенсионным фондом.

«И третья часть – это небольшие накопления, и их выдают сразу. Это касается накоплений, которые при ежемесячной выплате составляют меньше 5% от пенсии. Так вот, речь идёт о том, чтобы резко увеличить сумму этих разовых выплат», – сказал сенатор в эфире «Радио 1».

Он напомнил, что пока конкретных сумм и расчетов представлено не было.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ВыплатыПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры