В Совфеде объяснили, зачем менять условия выплаты накопительной пенсии

Он напомнил, что накопительная часть делится еще на три. Первая - это долгосрочные выплаты накоплений, если их накопилось достаточно много. В таком случае пенсионеры будут получать добавку к ежемесячной страховой пенсии.



Вторая часть имеет кратность по выплате в течение определенного количества лет. Для того, чтобы выплаты начислялись, схему нужно согласовать с Пенсионным фондом.



«И третья часть – это небольшие накопления, и их выдают сразу. Это касается накоплений, которые при ежемесячной выплате составляют меньше 5% от пенсии. Так вот, речь идёт о том, чтобы резко увеличить сумму этих разовых выплат», – сказал сенатор в эфире «Радио 1».



Он напомнил, что пока конкретных сумм и расчетов представлено не было.

