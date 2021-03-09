«Хитрые формулы». В Совфеде объяснили упрощение выхода на досрочную пенсию

«У некоторых категорий «досрочников» иногда возникают такие ситуации в переходный период, когда меняется год выхода на пенсию, так как у нас дискретность полгода. Например, мне не хватает месяца, чтобы стаж был для выхода на пенсию в этом году, а не через полтора года. Этот шаг иногда работает таким образом, там хитрые формулы. Поэтому для «досрочников», у которых набегает небольшой страховой стаж за счет того, что занимались повышением квалификации по своей служебной обязанности. Это летчики, пожарные, врачи, те, кто работал на вредных производствах. Им теперь этот период времени защитан в страховой трудовой стаж. Это шесть-семь месяцев за весь трудовой период, которые влияют на более ранний выход на пенсию», - пояснил Рязанский.

Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий, которые могут ее получить: помимо педагогов и медработников, это водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.

