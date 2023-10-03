В Совфеде назвали сроки блокировки всех VPN-сервисов в мобильных приложениях

Роскомнадзор готовит приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться, заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин, передает РИА Новости.

По его словам, этот приказ касается VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к заблокированным или запрещенным сайтам и социальным сетям.