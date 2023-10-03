В Совфеде назвали сроки блокировки всех VPN-сервисов в мобильных приложениях
Роскомнадзор готовит приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться, заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин, передает РИА Новости.
По его словам, этот приказ касается VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к заблокированным или запрещенным сайтам и социальным сетям.
20 сентября глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в России не планируется вводить ответственность для граждан за использование запрещённых VPN-сервисов. В кулуарах Kazan Digital Week он отметил, что никакого наказания за это не будет.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы, а также наказывать граждан за их использование, нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru