В Совфеде назвали действенный способ войны с антипрививочниками

Эффективно бороться с противниками вакцинации против коронавируса можно только с помощью убеждения. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

По словам Круглого, антипрививочники пытаются перетянуть на свою сторону сомневающихся граждан. Поэтому важно просвещать всех россиян, «рассказывать, что вакцинация – единственный метод защиты, что это безопасно», – отметил врач в беседе с «Радио 1».

В Совфеде заявили, что принуждение к вакцинации приведёт к протестам

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина также поддержала мнение, что убеждение – самый действенный метод воздействия на антипрививочников. То же время Соломатина подчеркнула, что свою роль могут сыграть и ограничения, введённые в стране для непривитых.

Ранее в Кремле опровергли возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры