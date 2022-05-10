В Совфеде допустили введение запрета на упоминание в СМИ покинувших Россию звезд

Законопроект, запрещающий упоминание в СМИ и интернет-ресурсах артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине, могут разработать в РФ. Об этом сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

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«Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение - это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — считает сенатор.

Цеков отметил, что любые, даже отрицательные, упоминания об артистах способствуют их популярности.

«Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?» — подчеркнул сенатор.

В случае принятия законопроекта СМИ и сетевым ресурсам запретят упоминать покинувших страну деятелей искусства, также может быть предусмотрена мера наказания за нарушение ограничений.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:СМИКультураСовет Федерации РФ
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