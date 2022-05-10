В Совфеде допустили введение запрета на упоминание в СМИ покинувших Россию звезд

«Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение - это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — считает сенатор.

Цеков отметил, что любые, даже отрицательные, упоминания об артистах способствуют их популярности.

«Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?» — подчеркнул сенатор.

В случае принятия законопроекта СМИ и сетевым ресурсам запретят упоминать покинувших страну деятелей искусства, также может быть предусмотрена мера наказания за нарушение ограничений.

