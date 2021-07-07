В Совбезе заявили об увеличении числа кибератак на Россию

За прошедший 2020 год число хакерских атак на инфраструктуру РФ выросло в 3,5 раза. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов, передают «Известия».

Отмечается, что речь идет об опасных атаках, которые в том числе направлены на объекты критической информационной инфраструктуры России.

По его словам, также растет количество компьютерных преступлений в целом за последние пять – с 65 тысяч до 510. Это негативно сказывается не только на организациях, но и на гражданах страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и Россия продолжают переговоры по вопросам кибербезопасности. Представитель американской администрации отметила, что с момента состоявшегося 16 июня в Женеве саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина были начаты «переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются».

