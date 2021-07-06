Белый дом: США и Россия ведут переговоры по кибербезопасности

США и Россия продолжают переговоры по вопросам кибербезопасности, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель американской администрации отметила, что с момента состоявшегося 16 июня в Женеве саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина были начаты «переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются».

«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», — цитирует Псаки ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что на следующей неделе ожидается еще одна встреча по проблеме кибератак с использованием вирусов-вымогателей.

