Белый дом: США и Россия ведут переговоры по кибербезопасности
США и Россия продолжают переговоры по вопросам кибербезопасности, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Представитель американской администрации отметила, что с момента состоявшегося 16 июня в Женеве саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина были начаты «переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются».
«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», — цитирует Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что на следующей неделе ожидается еще одна встреча по проблеме кибератак с использованием вирусов-вымогателей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Ревакцинация от коронавируса началась в Ленинградской области
- Белый дом: США и Россия ведут переговоры по кибербезопасности
- В Тбилиси продолжаются стычки между ЛГБТ и радикалами
- Исландия признала успешным эксперимент по сокращению рабочей недели
- Известный российский генетик Балановский погиб, спасая детей
- На Украине рухнули сайты президента и СБУ
- В МИД Эстонии прокомментировали задержание консула в Санкт-Петербурге
- Минфин России представил структуру ФНБ без доллара
- Названы самые опасные продукты в жару
- Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru