Путин предложил подумать над «возвращением» пионеров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что стоит ещё раз подумать над названием для Российского движения детей и молодежи «Движение первых», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с членами правительства он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и напомнил, что первые - это «пионеры».
Глава государства также отметил, что название «пионерия», в отличие от «комсомола» не имеет никакой политической окраски, и предложил «подумать над этим».
«Этот термин, в отличие от комсомола... лишён какой-то идеологической окраски... Но вот когда мы сейчас это используем, - ну просто подумайте. И с ребятами посоветуйтесь», - заключил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о российском молодежном движении, заявил, что возрождать в России пионерию никто не собирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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