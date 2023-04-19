Путин предложил подумать над «возвращением» пионеров

На совещании с членами правительства он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и напомнил, что первые - это «пионеры».

Глава государства также отметил, что название «пионерия», в отличие от «комсомола» не имеет никакой политической окраски, и предложил «подумать над этим».

«Этот термин, в отличие от комсомола... лишён какой-то идеологической окраски... Но вот когда мы сейчас это используем, - ну просто подумайте. И с ребятами посоветуйтесь», - заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о российском молодежном движении, заявил, что возрождать в России пионерию никто не собирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

