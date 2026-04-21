ЕС готовит ограничения на въезд для участников СВО с июня
Евросоюз намерен к июню предложить ограничения на въезд в страны объединения для бывших российских участников СВО, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
По ее словам, соответствующие предложения будут подготовлены в ближайшее время. Речь идет о мерах, направленных на ограничение доступа в страны ЕС для этой категории граждан.
Ранее ряд европейских лидеров призвали руководство Евросоюза рассмотреть возможность введения подобных ограничений. Обращение направили главы Эстонии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии, Румынии, Латвии и Швеции.
В письме они предложили использовать существующие механизмы, а также разработать новые инструменты для ограничения въезда в шенгенскую зону российских военных, участвовавших в боевых действиях на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
