ЕС готовит ограничения на въезд для участников СВО с июня

Евросоюз намерен к июню предложить ограничения на въезд в страны объединения для бывших российских участников СВО, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, соответствующие предложения будут подготовлены в ближайшее время. Речь идет о мерах, направленных на ограничение доступа в страны ЕС для этой категории граждан.