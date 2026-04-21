Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Алексеев

Актер Игорь Алексеев скончался в возрасте 61 года в результате инфаркта. Об этом его дочь Мария Алексеева сообщила газете aif.ru.

По ее словам, артист умер в больнице в ночь на 19 апреля. Информацию о дате и месте похорон семья пообещала объявить позже. Коллеги актера рассказали изданию, что незадолго до смерти он жаловался на боли в спине и собирался пройти обследование в стационаре.