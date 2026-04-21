Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Алексеев

Актер Игорь Алексеев скончался в возрасте 61 года в результате инфаркта. Об этом его дочь Мария Алексеева сообщила газете aif.ru.

По ее словам, артист умер в больнице в ночь на 19 апреля. Информацию о дате и месте похорон семья пообещала объявить позже. Коллеги актера рассказали изданию, что незадолго до смерти он жаловался на боли в спине и собирался пройти обследование в стационаре.

Игорь Алексеев родился 1 июня 1964 года в Мурманске. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1989 году, при этом начал сниматься в кино еще в 1987 году. За карьеру он принял участие более чем в 30 фильмах и сериалах, чаще всего исполняя эпизодические роли.

Зрителям он запомнился по работам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», а также по проектам «Черный ворон», «Чужой район-2», «Такая работа», «Подсудимый» и фильмам «Первый отдел», «Команда», «Морские дьяволы. Полярный конвой» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
