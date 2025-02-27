В Союзмолоке допустили повышение цен на молочную продукцию в марте

Вместе с тем, там не исключили, что отдельные производители могут повысить цены.

По словам генерального директора союза Артема Белова, корректировка вполне возможна из-за продолжающего роста себестоимости производства и переработки молока.

«Ключевым фактором остается рост затрат на производство сырья - более 25% за два года - из-за подорожания кормовой базы, энергоресурсов, общей инфляции и системного увеличения заработных плат в отрасли», - пояснил Белов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что производство сырого молока в РФ выросло на 200 тысяч тонн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

