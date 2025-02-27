В Союзмолоке допустили повышение цен на молочную продукцию в марте
Крупнейшие российские производители молочных продуктов не сообщали о возможном повышении цен на питьевое молоко при поставках в торговые сети, сообщили в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко), передает «Интерфкс».
Вместе с тем, там не исключили, что отдельные производители могут повысить цены.
По словам генерального директора союза Артема Белова, корректировка вполне возможна из-за продолжающего роста себестоимости производства и переработки молока.
«Ключевым фактором остается рост затрат на производство сырья - более 25% за два года - из-за подорожания кормовой базы, энергоресурсов, общей инфляции и системного увеличения заработных плат в отрасли», - пояснил Белов.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что производство сырого молока в РФ выросло на 200 тысяч тонн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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