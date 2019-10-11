В СЖР вступились за коллег, сливших в сеть матерящихся чиновников

«Проверка на полиграфе неправомерна. Также интересует, какие меры они собираются предпринимать по результатам проверки? Люди по-разному реагируют на полиграф. Кто-то может перенервничать, прибор что-то покажет. Что планируется? Увольнение журналистов? По какой статье? Не задумывались ли они о нарушении трудовых прав? Резюмируя всю эту не очень приятную историю, хотелось бы сказать, что любой журналист, к которому будут применяться такие меры, независимо от того, является ли он членом СЖР или нет, вправе обратиться на нашу горячую линию. Плюс у нас есть отделение в округе, который эту ситуацию возьмет на контроль. А самый главный и единственный способ избежать попадания в сеть роликов чиновника, который матерится, ругается, не может запомнить текст, это запоминать текст и не использовать матерную брань в своей речи. Тем более, если человек занимает какой-то ответственный пост» - заявил он.

Глава регионального ТРК, откуда произошла «утечка», заявила, что проверку на детекторе лжи планируется завершить до ноября. По ее словам, эти меры не были навязаны «сверху», это добровольное решение руководства. Помимо этого, она сообщила, что в связи с ситуацией в организации будет вводиться новый регламент информационной безопасности.

