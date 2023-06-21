В Союзе туристических агентств усомнились в подорожании отелей Турции на 100%

Ранее издание Hürriyet сообщило, что большая часть турецких регионов перед началом «внутреннего» туристического сезона столкнулась с резким повышением цен на отели. Рост стоимости в два раза шокировал жителей страны. По сравнению с прошлым годом турецкие гостиницы повысили цены на проживание на 100%. Так, отдых на двоих в пятизвездочном отеле по системе «ультра все включено» обойдется в 700 тысяч рублей за десять дней. Голов усомнился в таком сильном повышении цен.

«Турецкие отели подорожали на 30-70%, но не на 100%. Нужно иметь в виду, что такая мера не только для российских туристов. Это практически для всех. Сегодня курс евро составляет почти сто рублей. Турецкая лира по отношению к доллару сильно просела. Это экономические позиции, которые привели вот к такому ценообразованию», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, россиянам в качестве альтернативы Турции стоит рассмотреть другие туристические направления.

«Если мы говорим о загранице, то это ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка. Все остальное только внутри страны. В Турцию продолжают ездить, но на меньший срок, на меньшую звездность. В прошлом году в Турции можно было за 200 тысяч рублей отдохнуть четырем людям две недели, а в этом году подобный отдых обойдется в полмиллиона рублей и больше», - заключил Голов.

Ранее президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в интервью НСН сказал, что россияне могут съездить на Мальдивы, в Китай, Лаос и Таиланд дешевле, чем в Турцию, передает «Радиоточка НСН».

