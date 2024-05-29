Роскомнадзор: Отсутствуют уведомления от СДЭК об утечке данных

По закону допустивший утечку персональных данных оператор обязан в течение суток уведомить об этом Роскомнадзор. Компания СДЭК не предоставила эти данные.

Служба доставки грузов СДЭК не может возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок. При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

