Роскомнадзор: Отсутствуют уведомления от СДЭК об утечке данных
Логистическая компания СДЭК не уведомляла Роскомнадзор об утечке персональных данных, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.
По закону допустивший утечку персональных данных оператор обязан в течение суток уведомить об этом Роскомнадзор. Компания СДЭК не предоставила эти данные.
Служба доставки грузов СДЭК не может возобновить работу уже третий день. В компании сообщили о «техническом сбое», из-за чего приостановлена выдача и прием посылок. При этом ранее ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru