В Союзе потребителей отметили, что онлайн-торговля не полюбилась россиянам
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ отметил в интервью НСН, что для россиян никакая онлайн-продажа не заменит живой поход в магазин.
С первого июня в Москве открываются все магазины непродовольственных товаров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как уточнил градоначальник, сейчас в Москве уже функционируют свыше 700 основных промышленных предприятий и более 1 тысячи строек.
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ отметил в интервью НСН, что для россиян никакая онлайн-продажа, которая была доступна в период ограничительных мер, не заменит живой поход в магазин.
«Онлайн-продажи безусловно себя оправдали. Они позволили многим людям, которые были лишены возможности непосредственно приходить в непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания, удовлетворять потребности, заказывая товары или услуги онлайн. Но нужно понимать, что сегодня онлайн-торговля – это все-таки малая доля торгового оборота, где-то не больше десяти процентов. Конечно, она быстро росла в эти пару месяцев, но все равно несопоставима с продажами оффлайн. Наверное, это связано еще и с нашей потребительской культурой. Все-таки люди привыкли, прежде чем купить, посмотреть и потрогать товар, поговорить с продавцом, обсудить покупку с членами семьи, если приходят в магазин с ними. В нашу культуру еще все-таки не вошли покупки нажатием кнопки, мы не можем перечислять так деньги, быть уверенными, что будем удовлетворены тем, что получим. Постепенно это будет приходить, но пока многие люди тоскуют по возможности пройтись по магазинам», – сказал он.
Кроме того, специалист выразил надежду, что Роспотребнадзор в полной мере оценил эпидемиологическую ситуацию в стране, и решение открыть магазины с 1 июня будет правильным.
«Что касается своевременности, я доверяю органам власти, для них это очень высокая ответственность – разрешить что-то открыть. Они прекрасно понимают, что если последует после этого новая вспышка, то ответственность ляжет на них. Надеюсь, специалисты из Роспотребнадзора все достаточно взвесили и приняли рациональное решение», – прокомментировал Шелищ НСН.
Также с 1 июня в столице планируют разрешить прогулки в тестовом режиме. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов. Кроме того, с наступлением лета предполагается возобновить работу в сфере услуг, которые не требуют длительного контакта. Например, будут открыты ремонтные мастерские и химчистки.
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