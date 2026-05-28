В Союзе потребителей объяснили, почему россиянам продают фальсификат
Главная причина попадания некачественной продукции на полки магазинов — отсутствие последствий для бизнеса, заявил НСН Алексей Койтов.
Производители наживаются на покупателях и пользуются тем, что их никто не проверяет, рассказал НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
В России могут ужесточить ответственность за умышленное производство и сбыт пищевого фальсификата. С таким предложением в адрес генпрокурора Александра Гуцана обратилось Московское общество защиты потребителей. Об этом сообщают «Известия». Койтов поддержал эту инициативу.
«Главная суть в том, что сейчас существует мораторий на проверки. То есть, какие бы ни были прописаны санкции, они не применяются. Мы помним слова президента, что не надо кошмарить бизнес и вводить избыточный контроль, но это превратилось в другую сторону. Эти нарушения не создают опасности жизни и здоровью населения, но это все равно обман. Я бы назвал это сравнительно честным способом отъема денег у населения по заветам Остапа Бендера. Фальсификат — это подмена ингредиентов и основных частей. А главная проблема в том, что если его обнаруживают, то остается наплевательское отношение, поскольку нет никаких последствий и санкций. Уголовная ответственность у нас есть только за нарушения в производстве БАДов и лекарственных средств. Но во всех остальных сферах я бы проводил продавцов по мошенническим статьям. Потому что производитель получает огромную прибыль и продает нам более дешевый товар по цене более дорогого», — подчеркнул он.
Ранее Койтов объяснил НСН, как на полки магазинов попадает просрочка.
