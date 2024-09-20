В Союзе пенсионеров заявили, что в бюджете нет средств на выплату 13-й пенсии

Комментируя информацию о том, что в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии пожилым россиянам, он указал, что на эти цели потребуется почти триллион рублей и в бюджете просто не хватит средств.

«Таких средств в бюджете пенсионной системы нет... в федеральном бюджете на этот год тоже нет. Трудно понять, какой источник реализации этой инициативы», — отметил Рязанский.

Он также добавил, что, так называемую, 13-ю пенсию проще разделить на 12 месяцев и платить больше.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2025 года будет возобновлена приостановленная с 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам, сообщает RT.

