В Союзе пенсионеров поддержали идею досрочно открывать «копилку» для покупки жилья

20 января Госдума приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому пенсия будет проиндексирована выше уровня инфляции на 8,6%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятый документ будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов высказал мнение, что концепция накопительных пенсий в России должна быть отменена.

