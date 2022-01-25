В Союзе пенсионеров поддержали идею досрочно открывать «копилку» для покупки жилья
Валерий Рязанский сказал НСН, что не видит «подводных камней» в предложении об использовании денег с накопительных счетов до выхода на пенсию.
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу о досрочном использовании пенсионных накоплений на покупку жилья.
Ранее стало известно, что федеральная риелторская компания «Этажи» обратилась к премьеру-министру РФ с предложением разрешить россиянам использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности - на покупку жилья, земельных участков или строительство дома.
«Я бы это предложение поддержал, прежде всего, потому что это дополнительный импульс к развитию домостроения, строительству жилья, мы пока не выполняем нужные нам объемы. В целом, это полезная инициатива, ее можно было бы попробовать реализовывать. Таким образом эти так называемые "длинные" деньги, которые скапливаются на персональных пенсионных накопительных счетах, будут приносить пользу», - сказал Рязанский.
При этом он признался, что не видит здесь «подводных камней».
«Сейчас вы получаете право брать деньги из этой «копилки» тогда, когда стали пенсионером, заработали необходимое количество баллов и вам исполнилось определенное количество лет. И это (данная инициатива – прим. НСН) расширение возможностей использования денег пенсионеров на жилищное строительство. Я не вижу здесь каких-то подводных камней, каждый все равно будет сам распоряжаться своими средствами», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
20 января Госдума приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому пенсия будет проиндексирована выше уровня инфляции на 8,6%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятый документ будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов высказал мнение, что концепция накопительных пенсий в России должна быть отменена.
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