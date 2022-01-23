Эксперт напомнила, кто имеет право на пенсию в 2022 году

По ее словам, в России с 2019 года идет повышение пенсионного возраста с «шагом» полгода-год. Так, к 2028 году пенсионный возраст россиян достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

При этом требуемый для назначения выплаты по старости страховой стаж в текущем году составляет 13 лет, количество пенсионных коэффициентов должно составлять не менее 23,4 балла.

Напомним, россияне в ряде случаев могут досрочно выйти на пенсию. Россияне в ряде случаев могут досрочно выйти на пенсию. Для этого гражданину необходим продолжительный стаж работы: 37 лет для женщин и от 42 лет — для мужчин.

