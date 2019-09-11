В соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

11 сентября13:01

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на нестабильную работу соцсети. По данным сервиса Downdetector, в частности, речь идет о невозможности загрузки изображений и фотографий, а также проблемах с доступом к архивуснимков.

Проблемы в работе социальной сети наблюдаются по всей России. Большинство жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

Юзеры отмечают, что сбой затронул только изображения. В остальном сайт работает исправно: проигрываются видео и аудио файлы, также не возникает проблем с отправкой текстовых сообщений.

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Как напоминает НСН, в минувший понедельник пользователи сообщали о масштабном сбое в работе Instagram. В частности, по данным Downdetector, жалобы на неполадки поступали от жителей США, Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Кроме того, портал подчёркивал, что о сбоях сообщали и в России – большинство жалоб поступало из Москвы. С какими именно проблемами сталкиваются пользователи социальной сети, пока не сообщалось.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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