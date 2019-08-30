В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои в работе сервиса. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные портала Downdetector. Источник отмечает, что подавляющее большинство жалоб пользователей связано с тем, что они не могут перевести деньги. Также сообщается о проблемах с входом в систему.

Как отмечает Life.ru, жалобы в основном поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Ранее НСН писала, что Сбербанк разработал новую технологию, с помощью которой владельцы карт банка смогут оплачивать покупки в магазинах при помощи биометрии. Об этом сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с новыми условиями расчетов с торговыми точками.

Такой способ оплаты предусмотрен в магазинах, где установлены биометрические терминалы. Желающий пользоваться такой технологией должен пройти регистрацию на оборудовании магазина, которое сделает скан пальца и лица. Также пользователь должен иметь при себе карту, которую хочет привязать к оплате при помощи биометрической идентификации.

