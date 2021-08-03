В соцсети Instagram произошел сбой
В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Соответствующая информация отображается на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По данным сайта, проблемы в работе платформы наблюдаются в РФ, США, Германии, Канады, Бразилии и Британии. Уточняется, что свыше 60% пользователей испытывают трудности с загрузкой новостной ленты, более 20% сообщили о проблемах со входом в аккаунт, около 15% имеют сложности с видео.
Ранее социальная сеть Instagram объявила, что аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет по умолчанию будут закрытыми. Как сообщили в компании, это решение было принято с целью защитить детей от нежелательных комментариев подозрительных пользователей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Турист из Москвы погиб во время урагана в Тверской области
- Более 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за ливня
- Скончался режиссер клипов «Алиса» и ДДТ Олег Флянгольц
- В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
- Билл и Мелинда Гейтс завершили бракоразводный процесс
- В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
- «Школьные» выплаты получили родители 17,4 млн российских детей
- Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетит из Токио в Польшу 4 августа
- В Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
- Карпин уходит с поста главного тренера ФК «Ростов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru