В соцсети Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Соответствующая информация отображается на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, проблемы в работе платформы наблюдаются в РФ, США, Германии, Канады, Бразилии и Британии. Уточняется, что свыше 60% пользователей испытывают трудности с загрузкой новостной ленты, более 20% сообщили о проблемах со входом в аккаунт, около 15% имеют сложности с видео.

Ранее социальная сеть Instagram объявила, что аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет по умолчанию будут закрытыми. Как сообщили в компании, это решение было принято с целью защитить детей от нежелательных комментариев подозрительных пользователей.

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