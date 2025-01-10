В Соцфонде заявили, что максимальная выплата по больничному составит 172 тысячи рублей

Уточняется, что наибольшая ежедневная выплата составит 5673,97 рубля. В ведомстве пояснили, что при расчете выплаты по больничному листу учитывают средний заработок за два предыдущих года.

Помимо прочего размер выплаты зависит от страхового стажа и размера зарплаты. К примеру, при стаже более восьми лет сотрудник сможет рассчитывать на 100% от размера зарплаты, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Если же стаж меньше пяти лет – компенсация составит 60%.

Для работников, которые зарабатывают меньше МРОТ или имеют страховой стаж менее полугода средний дневной заработок рассчитывается с учетом минимального размера оплаты труда — 22 440 рублей.

Ранее экономист Виктор Ляшок сообщил, что средний размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году в России составит около двух тысяч рублей в день при получении средней зарплаты около 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

