В Соцфонде заявили, что максимальная выплата по больничному составит 172 тысячи рублей
Максимальный размер выплаты по больничному пособию в 2025 году составляет 172 488,69 рубля в месяц, сообщила пресс-служба Социального фонда России.
Уточняется, что наибольшая ежедневная выплата составит 5673,97 рубля. В ведомстве пояснили, что при расчете выплаты по больничному листу учитывают средний заработок за два предыдущих года.
Помимо прочего размер выплаты зависит от страхового стажа и размера зарплаты. К примеру, при стаже более восьми лет сотрудник сможет рассчитывать на 100% от размера зарплаты, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Если же стаж меньше пяти лет – компенсация составит 60%.
Для работников, которые зарабатывают меньше МРОТ или имеют страховой стаж менее полугода средний дневной заработок рассчитывается с учетом минимального размера оплаты труда — 22 440 рублей.
Ранее экономист Виктор Ляшок сообщил, что средний размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году в России составит около двух тысяч рублей в день при получении средней зарплаты около 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru