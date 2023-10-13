В Сочи задержали подозреваемых в убийстве двух женщин в начале 2000-х

Преступления совершены в 2001 и 2005 годах с целью завладения имуществом жертв. Уточняется, что злоумышленниками оказались мужчины в возрасте 52-66 лет.

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд в Уфе 12 октября отправил под арест 21-летнего россиянина за изнасилование и убийство своей 14-летней сестры. Молодой человек не смог избавиться от ее тела и сбежал, отмечает «Радиоточка НСН».

