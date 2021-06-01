В Сочи открыли самый высокий в России аттракцион-маятник

В Сочи Парке 1 июня открыли новый экстремальный аттракцион-маятник «Вечный двигатель», сообщает пресс-служба парка.

В сообщении говорится, что гигантский маятник, вмещающий 24 человека, поднимается на высоту десятиэтажного дома и вращается на 360 градусов.

«С такими характеристиками аттракцион Сочи Парка - единственный в России и третий в Европе», - уточнили в пресс-службе.

Кроме «Вечного двигателя» Сочи Парк готов порадовать любителей острых ощущений гигантским перевернутым бумерангом «Квантовый Скачок», который работает на скорости 105 км/ч, а также самой длинной в России американской горкой «Змей Горыныч», протяжённость трека которой составляет 1 056 метров.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский заявил, что Сочи является самым загруженным из отечественных курортов на летний период. По его словам, туристы забронировали здесь около 71% мест в отелях и других объектах размещения.

