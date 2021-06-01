Сочи назван самым загруженным на лето курортом

По его словам, город оказался самым загруженным из отечественных курортов на летний период. Второе место занимает крымская Алушта, при этом отрыв от Сочи минимальный (70% загруженных отелей). В Анапе, которая находится на третьем месте, свободно около 32% гостиниц.

Тем временем, Россия с 10 июня увеличивает число перелетов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

