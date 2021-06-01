Сочи назван самым загруженным на лето курортом

Туристы забронировали в Сочи около 71% мест в отелях и других объектах размещения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Илью Уманского.

Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышения цен отелями

По его словам, город оказался самым загруженным из отечественных курортов на летний период. Второе место занимает крымская Алушта, при этом отрыв от Сочи минимальный (70% загруженных отелей). В Анапе, которая находится на третьем месте, свободно около 32% гостиниц.

Тем временем, Россия с 10 июня увеличивает число перелетов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/Сочи (аэропорт)
ТЕГИ:Внутренний ТуризмТуризмАнапаСочи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры