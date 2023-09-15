В Сочи и Краснодаре отменили концерты Игоря Николаева
Концерты певца и композитора Игоря Николаева отменены в Сочи и Краснодаре. Выступления были запланированы на 20 и 21 сентября.
«Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу», - сказали «Газете.ru» в кассе краснодарского центрального концертного зала «Кубанского казачьего хора».
Там отметили, что выступление перенесли на другую дату. Продажи билетов пока нет.
В пятницу сообщалось, что Николаева экстренно госпитализировали с инфарктом. По данным Telegram-канала Mash, певца перевели в реанимацию. Врачи пытаются стабилизировать его состояние, отмечает «Радиоточка НСН».
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