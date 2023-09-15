В Сочи и Краснодаре отменили концерты Игоря Николаева

«Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу», - сказали «Газете.ru» в кассе краснодарского центрального концертного зала «Кубанского казачьего хора».

Там отметили, что выступление перенесли на другую дату. Продажи билетов пока нет.

В пятницу сообщалось, что Николаева экстренно госпитализировали с инфарктом. По данным Telegram-канала Mash, певца перевели в реанимацию. Врачи пытаются стабилизировать его состояние, отмечает «Радиоточка НСН».

