В Сочи и Краснодаре отменили концерты Игоря Николаева

Концерты певца и композитора Игоря Николаева отменены в Сочи и Краснодаре. Выступления были запланированы на 20 и 21 сентября.

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«Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу», - сказали «Газете.ru» в кассе краснодарского центрального концертного зала «Кубанского казачьего хора».

Там отметили, что выступление перенесли на другую дату. Продажи билетов пока нет.

В пятницу сообщалось, что Николаева экстренно госпитализировали с инфарктом. По данным Telegram-канала Mash, певца перевели в реанимацию. Врачи пытаются стабилизировать его состояние, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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