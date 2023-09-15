«112»: Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем
Певца и композитора Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем, состояние музыканта оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, серьезные проблемы со здоровьем возникли у Николаева еще в январе: тогда исполнителя экстренно доставили в больницу и сделали операцию. Отмечается, что музыканту поставили два стента и выписали после того, как состояние стабилизировалось.
«Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции», — указывает «112».
Ожидается, что вопрос о вмешательстве решат в ближайшие дни.
Ранее стало известно о госпитализации актера Станислава Любшина с подозрением на транзиторную ишемическую атаку головного мозга, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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