«112»: Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем

По данным СМИ, серьезные проблемы со здоровьем возникли у Николаева еще в январе: тогда исполнителя экстренно доставили в больницу и сделали операцию. Отмечается, что музыканту поставили два стента и выписали после того, как состояние стабилизировалось.

«Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции», — указывает «112».

Ожидается, что вопрос о вмешательстве решат в ближайшие дни.

Ранее стало известно о госпитализации актера Станислава Любшина с подозрением на транзиторную ишемическую атаку головного мозга, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

