В Сочи девушка вышла замуж за сломавшего ей челюсть парня
В Сочи девушка вышла замуж за парня, который накануне свадьбы сломал ей челюсть. Об этом со ссылкой на прокуратуру Кубани сообщает РИА Новости.
Изначально пара планировала расписаться 5 декабря, однако за день до торжества произошёл конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку. Кубанец несколько раз ударил свою возлюбленную по лицу, сломав ей челюсть.
В отношении жениха было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Сообщается, что несмотря на это пара всё же расписалась, только позже запланированной даты. Более того, супруги уже планируют первенца.
Ранее в Благовещенске правоохранители прямо в ЗАГС задержали жениха, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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