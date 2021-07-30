В Сочи будут штрафовать непривитых туристов

Власти Сочи предупредили отдыхающих, что с 1 августа невакцинированным туристам, заселившимся в гостиницы, будут грозить штрафы до 30 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

«Здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен. И он должен иммунизироваться в течение трех дней», - сказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Батяйкина пояснила, что непривитых туристов не станут выгонять из отелей, но в случае, если они заболеют, будет проводиться эпидемиологическое расследование и налагаться штраф.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с 1 августа в гостиницах и отелях края смогут принимать туристов не только с сертификатом о вакцинации, но и с ПЦР-тестами. Однако непривитые отдыхающие должны будут вакцинироваться в течение трех дней после прибытия.

В середине июля власти Севастополя запретили туристам заселяться в отели по ПЦР-тестам. Для этого необходима справка о наличии антител либо QR-код, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса

