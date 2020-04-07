В Сочи аэропорт перейдет на 12-часовой режим работы
Сочинский аэропорт с 8 апреля перейдет с круглосуточного на 12-часовой режим работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
По данным агентства, аэропорт в этот период будет открыт с 8 до 20. При этом все рейсы в аэропорту будут приниматься с 10 до 19.
Отмечается, такой режим работы продлится до 15 апреля. В аэропорте отметили, что сокращенный режим в настоящее время позволяет регистрировать вылетающих и обслуживать прибывших пассажиров.
Ранее сегодня сообщалось, что в «Шереметьево» допустили возобновление международных рейсов в июле.
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