В Смоленской области введут ограничения на период нерабочих дней
Власти Смоленской области объявили о введении дополнительных ограничений в регионе на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
В регионе в этот период будут закрыты все места общественного питания, торговые центры, салоны красоты, спортивные учреждения и бассейны. Также приостановят работу в эти даты школы, вузы и другие образовательные учреждения.
Ранее правительство Калининградской области объявило о введении дополнительных ограничений на период нерабочих дней.
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