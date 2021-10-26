В Смоленской области введут ограничения на период нерабочих дней

Власти Смоленской области объявили о введении дополнительных ограничений в регионе на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

В регионе в этот период будут закрыты все места общественного питания, торговые центры, салоны красоты, спортивные учреждения и бассейны. Также приостановят работу в эти даты школы, вузы и другие образовательные учреждения.

Ранее правительство Калининградской области объявило о введении дополнительных ограничений на период нерабочих дней.









