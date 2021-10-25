В Калининградской области ввели ограничения на период нерабочих дней

Власти Калининградской области объявили о введении ряда ограничений на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



На этот период будут закрыты непродовольственные магазины и ТЦ, места общественного питания будут работать только в формате «на вынос» и «доставка». Заселение в отели будет проходить при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни, также будут приниматься ПЦР-тесты.

Все спортивные матчи в регионе будут проходить без зрителей, а расписание общественного транспорта в приморские города сократится до утренних и вечерних рейсов.



На данный момент в регионе находится около 8 тыс. больных. Число заражений коронавирусом росло последнюю неделю.



