В Калининградской области ввели ограничения на период нерабочих дней
Власти Калининградской области объявили о введении ряда ограничений на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
На этот период будут закрыты непродовольственные магазины и ТЦ, места общественного питания будут работать только в формате «на вынос» и «доставка». Заселение в отели будет проходить при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни, также будут приниматься ПЦР-тесты.
Все спортивные матчи в регионе будут проходить без зрителей, а расписание общественного транспорта в приморские города сократится до утренних и вечерних рейсов.
На данный момент в регионе находится около 8 тыс. больных. Число заражений коронавирусом росло последнюю неделю.
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