В Смоленской области на карантин поместили два населенных пункта
В Смоленской области на карантин поместили два населенных пункта
Власти Смоленской области объявили карантин в двух населенных пунктах – Дорогобуже и Верхнеднепровском – в связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Карантин введен с 21 апреля по 30 апреля. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд и выезд граждан без регистрации по месту жительства в этих поселках.
Также всем прибывающим будут бесконтактно измерять температуру тела. В случае высокой температуры – от 37 градусов и выше – и при наличие простудных симптомов во въезде будет отказано. Таких людей будут направлять в больницу.
Отмечается, что в Смоленской области на понедельник зафиксировано 189 случаев заражения COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru