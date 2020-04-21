







В Смоленской области на карантин поместили два населенных пункта





Власти Смоленской области объявили карантин в двух населенных пунктах – Дорогобуже и Верхнеднепровском – в связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Карантин введен с 21 апреля по 30 апреля. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд и выезд граждан без регистрации по месту жительства в этих поселках.

Также всем прибывающим будут бесконтактно измерять температуру тела. В случае высокой температуры – от 37 градусов и выше – и при наличие простудных симптомов во въезде будет отказано. Таких людей будут направлять в больницу.

Отмечается, что в Смоленской области на понедельник зафиксировано 189 случаев заражения COVID-19.



