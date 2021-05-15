В СМИ появилась аудиозапись из класса школы Казани в момент стрельбы
Учащиеся одного из классов казанской гимназии №175, где в результате стрельбы погибли девять человек, сделали аудиозапись происходившего в момент трагедии. Ее опубликовал сайт kp.ru.
На записи слышны разговоры учеников. Затем срабатывает кнопка тревожной сигнализации, одновременно слышен звук взрыва. Дети кричат, раздаются звуки сдвигаемой мебели, крики учеников.
«Я не хочу умирать», - произносит одна из учениц несколько раз. Вначале ее тон шутливый, затем в голосе слышен страх.
«Я не ради этого в школу ходил», - говорит один из школьников после тревоги.
На записи зафиксированы звуки более десяти выстрелов.
Напомним, стрельбу в гимназии № 175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.
У 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял учителей и детей в школе, была шизофрения. Такой предположительный диагноз назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян.
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