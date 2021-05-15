В СМИ появилась аудиозапись из класса школы Казани в момент стрельбы

На записи слышны разговоры учеников. Затем срабатывает кнопка тревожной сигнализации, одновременно слышен звук взрыва. Дети кричат, раздаются звуки сдвигаемой мебели, крики учеников.

«Я не хочу умирать», - произносит одна из учениц несколько раз. Вначале ее тон шутливый, затем в голосе слышен страх.

«Я не ради этого в школу ходил», - говорит один из школьников после тревоги.

На записи зафиксированы звуки более десяти выстрелов.

Напомним, стрельбу в гимназии № 175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

У 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял учителей и детей в школе, была шизофрения. Такой предположительный диагноз назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян.

