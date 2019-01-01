В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

Уточняется, что речь идет о программах семейства Triada. Этот вирус предназначается для размещения рекламы, а также рассылки спама. Специалистам Google удалось узнать, что последние версии такой программы могут быть предустановленными. Помимо этого, заразить смартфон возможно через в результате обновления приложений.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН объяснила, что незащищенные файлы в облачных хранилищах имеют высокий риск оказаться в руках не тех, кому они предназнались.



