В Словении выявили первые случаи заражения «омикрон»-штаммом
15 декабря 202100:57
В Словении зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что всего выявлено четыре случая. Образцы анализов были взяты у пациентов с 29 ноября по 6 декабря в центральном регионе страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru