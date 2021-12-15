В Словении выявили первые случаи заражения «омикрон»-штаммом

В Словении зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего выявлено четыре случая. Образцы анализов были взяты у пациентов с 29 ноября по 6 декабря в центральном регионе страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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