Совет Федерации одобрил законопроект о создании фонда русского языка
Законопроект о создании фонда русского языка, одобрен Советом Федерации, сообщает телеканал ОТР.
Как отмечается, документ поддержали сенаторы единогласно.
Согласно нормативному акту, единый цифровой ресурс объединит все данные словарей русского языка, которые издавались за последние 300 лет. При этом доступ к нему будет открыт для всех желающих. В фонде будут указаны единственно правильные варианты ударений, значений слов в разных контекстах, синонимы и фразеологизмы.
По словам сенатора Людмилы Скаковской, создание национального словарного фонда призвано обеспечить и способствовать повышению уровня общей грамотности, защите, сохранению, распространению и развитию государственного языка РФ, а также его популяризации за рубежом.
Фонд сформируют поэтапно в течение трех лет. Заниматься его созданием будет институт русского языка имени Виноградова под патронатом Министерства науки и высшего образования.
На эти цели из Федерального бюджета планируется выделить более 180 миллионов рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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