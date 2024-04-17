Совет Федерации одобрил законопроект о создании фонда русского языка

Согласно нормативному акту, единый цифровой ресурс объединит все данные словарей русского языка, которые издавались за последние 300 лет. При этом доступ к нему будет открыт для всех желающих. В фонде будут указаны единственно правильные варианты ударений, значений слов в разных контекстах, синонимы и фразеологизмы.

По словам сенатора Людмилы Скаковской, создание национального словарного фонда призвано обеспечить и способствовать повышению уровня общей грамотности, защите, сохранению, распространению и развитию государственного языка РФ, а также его популяризации за рубежом.

Фонд сформируют поэтапно в течение трех лет. Заниматься его созданием будет институт русского языка имени Виноградова под патронатом Министерства науки и высшего образования.

На эти цели из Федерального бюджета планируется выделить более 180 миллионов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

