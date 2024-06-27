В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о Госдуме

Она также посетовала, что вместо проблемы регулирования миграции, многие заострили внимание только на фразе, при этом оценивают ее отдельно от контекста.

Ранее Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме назвал Госдуму «Государственной Дурой» при обсуждении напряженной ситуации с мигрантами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатов выбирает народ, поэтому своим заявлением глава СК оскорбил россиян.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил «Радиоточке НСН», что Бастрыкин несправедливо оскорбил депутатов Госдумы, в этом виновата профессиональная деформация руководителя ведомства.

