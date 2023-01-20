В СКР заинтересовались инцидентом с пациенткой, загоревшейся во время операции

Глава Следственного комитета РФ заинтересовался инцидентом с женщиной, которая загорелась в московской больнице во время операции, сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин дал поручение доложить об обстоятельствах случившегося. Следственные органы организовали проверку.

19 января пациентка загорелась на операционном столе в НИИ имени Склифосовского. Инцидент произошел утром 9 января. Во время операции в области операционного поля произошло возгорание. Огонь перекинулся на пациентку. Пламя удалось потушить. У пострадавшей ожоги шеи, спины, груди и плеча. Медики оказали ей помощь, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о проверке деятельности сети клиник ООО «Здравница», где пациентов с онкологическими заболеваниями пытаются лечить альтернативными методами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

